Akragas eroica finale playoff conquistata ai rigori | Jonica battuta dopo 120 minuti di battaglia
L’Akragas si è aggiudicata la finale regionale dei playoff Promozione dopo una partita lunga e combattuta, conclusasi ai rigori. La squadra ha affrontato 120 minuti di gioco contro la Jonica, portando a casa la vittoria solo dopo i tiri dagli undici metri. La sfida si è svolta senza occasioni decisive nel tempo regolamentare e i calci di rigore hanno deciso l’esito finale. Ora l’Akragas si prepara a disputare la prossima fase della competizione.
L’Akragas vola in finale regionale playoff Promozione al termine di una sfida lunghissima, tesissima e decisa soltanto ai calci di rigore. Allo stadio stadio comunale Di Pasquale, campo neutro di Avola, i biancazzurri superano per 4-2 dal dischetto la Jonica F.C. dopo 120 minuti chiusi sullo 0-0. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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