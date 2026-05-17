Akragas eroica finale playoff conquistata ai rigori | Jonica battuta dopo 120 minuti di battaglia

L’Akragas si è aggiudicata la finale regionale dei playoff Promozione dopo una partita lunga e combattuta, conclusasi ai rigori. La squadra ha affrontato 120 minuti di gioco contro la Jonica, portando a casa la vittoria solo dopo i tiri dagli undici metri. La sfida si è svolta senza occasioni decisive nel tempo regolamentare e i calci di rigore hanno deciso l’esito finale. Ora l’Akragas si prepara a disputare la prossima fase della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Akragas vola in finale regionale playoff Promozione al termine di una sfida lunghissima, tesissima e decisa soltanto ai calci di rigore. Allo stadio stadio comunale Di Pasquale, campo neutro di Avola, i biancazzurri superano per 4-2 dal dischetto la Jonica F.C. dopo 120 minuti chiusi sullo 0-0. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serricciolo trionfa ai rigori: è il titolo Juniores dopo 120 minuti? Punti chiave Come ha fatto il Serricciolo a ribaltare il vantaggio del Fossone? Chi ha deciso la partita dopo i 120 minuti di sofferenza? Perché... Coppa Italia, la Lazio vola in finale: Atalanta battuta ai rigoriLa Lazioconquista la sua undicesima finale di Coppa Italiaal termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena contro l’Atalanta. Akragas, festa dopo i supplementari: Ten Lopez piega lo Scordia e regala la finale playoffAd Aragona è andata in scena una gara tattica, nervosa e giocata con grande attenzione da entrambe le squadre. L’Akragas ha provato a prendere in mano il pallino del gioco fin dai primi minuti, ma la ... goalsicilia.it Akragas, l’urlo di Lopez vale la finale: Scordia battuto ai supplementari, il Totò Russo esplode di gioiaI biancazzurri piegano la resistenza ospite nell'extra-time e volano all'ultimo atto per l'Eccellenza. Una vittoria di cuore, intensità e sacrificio, coronata da un gesto di solidarietà che va oltre i ... agrigentonotizie.it