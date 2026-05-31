Tondo su rame attribuito a Raffaello
Un tondo su rame attribuito a Raffaello è stato recentemente al centro di un dibattito internazionale sulla storia dell’arte. L’opera, custodita per decenni in un deposito, ha attirato l’attenzione di esperti e studiosi. La sua attribuzione a Raffaello, ancora oggetto di verifica, ha riacceso discussioni sulla provenienza e il valore dell’opera. La scoperta ha portato a un rinnovato interesse per le collezioni meno note e il patrimonio artistico italiano.
Montalto (Ascoli), 31 maggio 2026 – Un tondo su rame, custodito per decenni lontano dai riflettori, arriva al centro del dibattito internazionale sulla storia dell’arte partendo dall’ascolano che si fa custode di un’opera d’arte unica al mondo. Stiamo parlando di una ‘Madonna col Bambino’, battezzata ‘Madonna Palmaroli’, opera attribuita a Raffaello Sanzio al termine di un lungo lavoro di analisi scientifiche, diagnostiche e storico documentarie che, per oltre due anni, ha coinvolto studiosi e laboratori indipendenti. Una proposta attributiva destinata ad incidere sul catalogo del maestro urbinate e, soprattutto, a restituire alla ricerca un’opera rimasta finora fuori dalla letteratura artistica consolidata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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