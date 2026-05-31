Notizia in breve

Un tondo su rame attribuito a Raffaello è stato recentemente al centro di un dibattito internazionale sulla storia dell’arte. L’opera, custodita per decenni in un deposito, ha attirato l’attenzione di esperti e studiosi. La sua attribuzione a Raffaello, ancora oggetto di verifica, ha riacceso discussioni sulla provenienza e il valore dell’opera. La scoperta ha portato a un rinnovato interesse per le collezioni meno note e il patrimonio artistico italiano.