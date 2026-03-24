New York, 23 mar. - (Adnkronos) - Un pannello di Antonello da Messina, dipinto su entrambi i lati e largo poco più di trenta centimetri, ha portato ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a New York. Ma la giornata è diventata qualcosa di più: diciassette beni culturali restituiti all'Italia e l'inaugurazione della più grande mostra mai dedicata a Raffaello negli Stati Uniti. La mattinata è iniziata a Columbus Circle, dove Giuli ha deposto una corona ai piedi della statua di Cristoforo Colombo, simbolo della comunità italoamericana, anche se negli Stati Uniti è una figura controversa, amata dalla destra (Trump ha appena messo una statua di Colombo davanti alla Casa Bianca) e odiata da chi si batte per i diritti delle minoranze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuli a New York recupera l'Ecce Homo di Antonello da Messina e inaugura la mostra su Raffaello

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