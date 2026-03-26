Sale su un traliccio per rubare rame romeno cade e muore

Un uomo di 27 anni di origini romene è deceduto durante un tentativo di furto di rame su un traliccio a Santa Teresa Gallura. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è salito sul supporto metallico e, mentre cercava di sottrarre il materiale, è caduto. La morte è sopraggiunta sul posto a causa delle ferite riportate. La polizia ha avviato le verifiche sull’accaduto.

Un 27enne di origini romene è morto l'altra notte a Santa Teresa Gallura a causa della caduta di un traliccio elettrico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sale su un traliccio per rubare rame, romeno cade e muore Articoli correlati Si arrampica sul traliccio per rubare rame ma cade nel vuoto, amico chiama i soccorsi: morto 27enne in GalluraUn ragazzo di 27 anni è morto a Santa Teresa di Gallura dopo aver cercato di rubare del rame da un traliccio dell'energia elettrica. Leggi anche: Albanese entra in un terreno per rubare, cade nel pozzo e muore: condannato proprietario Approfondimenti e contenuti su Sale su un traliccio per rubare rame... Temi più discussi: Sale su traliccio per rubare rame e cade, morto un 27enne in Gallura; L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università con tre subject; Scoppia una bombola in officina: operaio grave, rischia di perdere una mano; Precipita col paracadute, 51enne muore nel sud Sardegna. Sale su traliccio elettrico che cede, morto un 27enne in Gallura(ANSA) - SANTA TERESA GALLURA, 25 MAR - Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Santa Teresa Gallura sulla morte di un 27enne che questa notte è caduto da oltr ... msn.com Sale per gioco su traliccio e resta folgorato, è gravissimoE' in gravissime condizioni un giovane di 21 anni che per gioco ad Altofonte nel Palermitano si è arrampicato su un traliccio dell'alta tensione ed è rimasto folgorato. Si trova ricoverato nel reparto ... ansa.it Pastiera di Riso ingredienti per la frolla. 300 gr farina 00 100 gr strutto oppure burro 150 gr zucchero a velo 2 uova + un tuorlo 2 cucchiai di liquore strega pizzico di sale 35 gr di cacao amaro in polvere 1 cucchiaio di pasta d'arancia per il ripieno. 210 gr di riso - facebook.com facebook #LultimaMissioneProjectHailMary è atterrato nelle sale, creando sorpresa negli spettatori. Ed è diventato il film con il miglior esordio di questi primi mesi del 2026 La stagione è appena cominciata, ma potremmo già trovarci di fronte a una delle opere più in x.com