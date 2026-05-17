Che dischi Gazzè e Willie Peyote ottimi i Pinguini tattici Elisa e anche Tiziano Ferro con Lazza Malissimo Irama Le recensioni

Da open.online 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana musicalmente si è distinta per la varietà di uscite, con dischi di artisti noti e alcuni meno rappresentati. Tra le recensioni positive ci sono quelle di Gazzè e Willie Peyote, mentre i Pinguini Tattici Nucleari e Elisa sono stati accolti bene. Tiziano Ferro con Lazza ha ricevuto giudizi favorevoli, mentre Irama ha deluso le aspettative. In totale, sono stati proposti numerosi singoli, e la maggior parte sono stati giudicati di qualità o comunque sensati.

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Settimana che non possiamo che definire molto positiva, tanti i singoli proposti, quasi tutti belli o perlomeno sensati. Anche diversi dischi azzeccati, due su tutti, manco a dirlo, quello di Max Gazzé, che si supera che affonda nella poesia più alta, e Willie Peyote, che si dimostra ancora una volta un fenomeno necessario nel nostro panorama musicale, ma ci sentiamo di segnalare anche il disco di Carlo Corallo (a proposito di fenomeni rap) e non ci è dispiaciuto nemmeno quello di Alex Wyse. Ma, normale, con l’arrivo dell’estate si punta più sui singoloni. Ottimo quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che esplorano terre anni ’80 e, a proposito di passato, bravi anche Tiziano Ferro e Lazza a riproporre quella mina di Xdono. 🔗 Leggi su Open.online

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