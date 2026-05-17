Che dischi Gazzè e Willie Peyote ottimi i Pinguini tattici Elisa e anche Tiziano Ferro con Lazza Malissimo Irama Le recensioni

Questa settimana musicalmente si è distinta per la varietà di uscite, con dischi di artisti noti e alcuni meno rappresentati. Tra le recensioni positive ci sono quelle di Gazzè e Willie Peyote, mentre i Pinguini Tattici Nucleari e Elisa sono stati accolti bene. Tiziano Ferro con Lazza ha ricevuto giudizi favorevoli, mentre Irama ha deluso le aspettative. In totale, sono stati proposti numerosi singoli, e la maggior parte sono stati giudicati di qualità o comunque sensati.

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