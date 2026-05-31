Tiroide il medico | L’alimentazione al fianco della terapia per controllare la ghiandola e il metabolismo

Durante la Settimana mondiale della Tiroide, un medico sottolinea l'importanza di integrare una corretta alimentazione con la terapia per regolare la funzione della ghiandola e il metabolismo. La campagna mira a sensibilizzare sull'influenza di dieta e stile di vita sul funzionamento tiroideo, evidenziando l'importanza di adottare pratiche di prevenzione e cura. L’evento si concentra sulla connessione tra alimentazione e salute della tiroide, invitando a una maggiore attenzione a questi aspetti.

Siena, 31 maggio 2026 – ’Tiroide e nutrizione’ è il tema al centro della Settimana mondiale della Tiroide, in corso: l’occasione per sensibilizzare sul legame esistente tra alimentazione, stile di vita e corretto funzionamento della tiroide promuovendo buone pratiche di prevenzione e salute. Il ruolo della tiroide e dell'alimentazione La tiroide è una ghiandola endocrina fondamentale per il metabolismo basale. In questo contesto, una corretta alimentazione, associata a uno stile di vita equilibrato, rappresenta lo strumento più efficace per promuovere il benessere generale e ridurre il rischio di numerose patologie croniche. Anche la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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TIROIDE: cibi che aiutano e non aiutano

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