Un problema alla tiroide può manifestarsi con sintomi vari come stanchezza, aumento di peso o irritabilità. La presenza di noduli tiroidei può essere rilevata tramite esami specifici. Se si sospetta un malfunzionamento, è consigliabile sottoporsi a controlli diagnostici. Le opzioni terapeutiche disponibili variano a seconda della diagnosi. Le diagnosi e i trattamenti vengono discussi da un medico specialista.

Dagli esami utili alla diagnosi fino alle terapie disponibili: ne parliamo con la dottoressa Marina Pagani, endocrinologa di Habilita Medical Bergamo La tiroide è piccola, ma il suo impatto sulla salute è molto rilevante. Situata alla base del collo, questa ghiandola a forma di farfalla regola il metabolismo e influenza numerose funzioni vitali. Quando non funziona correttamente, l’organismo invia segnali che spesso vengono sottovalutati. Ne parliamo con la dottoressa Marina Pagani, endocrinologa di Habilita Medical Bergamo, dove è attivo il centro di cura delle patologie della tiroide. La dottoressa Pagani ha quarant’anni di esperienza clinica maturata presso l’Ospedale di Bergamo, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente medico nell’Unità di Endocrinologia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tiroide, il metabolismo manda segnali: dai sintomi ai noduli, ecco quando fare un controllo

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Tiroide lenta Hashimoto Ti spiego i sintomi e come si cura

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