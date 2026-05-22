Tiroide la regista silenziosa del metabolismo quando controllarla e perché non sottovalutarla
La tiroide, una piccola ghiandola a forma di farfalla posta alla base del collo, ha un ruolo fondamentale nel regolare il metabolismo e influenzare molte funzioni del corpo. Pur di dimensioni contenute, le sue alterazioni possono causare problemi di salute significativi. È importante monitorarla regolarmente e intervenire tempestivamente in presenza di sintomi o anomalie. La sua attività può essere valutata attraverso esami specifici, così da prevenire complicazioni legate a disfunzioni tiroidee.
La tiroide è piccola, ma il suo impatto sulla salute è enorme. Situata alla base del collo, questa ghiandola a forma di farfalla stilizzata, regola il metabolismo e influenza numerose funzioni vitali. Quando non funziona correttamente, l’organismo invia segnali spesso sottovalutati. Ne parliamo con la Dr.ssa Marina Pagani, endocrinologa di Habilita Medical Bergamo che gestisce il centro di cura delle patologie della tiroide. La Dr.ssa Pagani ha quarant’anni di esperienza clinica maturata presso l’Ospedale di Bergamo, dove ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico nell’Unità di Endocrinologia. Che ruolo ha la tiroide nel nostro organismo?. “La tiroide produce ormoni fondamentali, FT3 e FT4, che regolano il metabolismo e il funzionamento di molti organi: cuore, cervello, muscoli, intestino, apparato scheletrico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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