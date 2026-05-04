Arezzo pioggia di premi al Museo Amaranto | tra rovesciate d’oro e 100 presenze è festa grande e meritata

Giovedì 7 maggio al Museo Amaranto di Arezzo si è svolta una cerimonia di premi che ha coinvolto numerose persone e ha visto riconoscimenti per le loro presenze e contributi. L’evento ha celebrato i successi e le performance degli ultimi anni, con premi che ricordano le grandi occasioni sportive e artisti locali. La serata si è conclusa con un’atmosfera di festa, coinvolgendo il pubblico presente nel museo.

AREZZO – Altro che seratina tranquilla: giovedì 7 maggio al Museo Amaranto va in scena la notte degli Oscar. versione amaranto. Appuntamento alle 21.15 per celebrare chi, quest’anno, non si è limitato a giocare ma ha scritto una pagina bella grossa di storia. E il motivo è uno di quelli che fanno battere il cuore: la promozione in Serie B. Un traguardo che ad Arezzo aspettavano da un pezzo e che ha riportato entusiasmo, orgoglio e pure qualche lacrimuccia (di gioia, ovviamente) tra i tifosi. Si parte con i premi pesanti: la “Rovesciata d’Oro”, per il migliore in assoluto, va a Camillo Tavernelli, mentre il Premio “Lauro Minghelli” per il miglior under 23 finisce a Gennaro Iaccarino.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, pioggia di premi al Museo Amaranto: tra rovesciate d’oro e 100 presenze, è festa grande (e meritata) Notizie correlate Gubbio-Arezzo 0-1, con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grandeGubbio (Perugia), 21 febbraio 2026 – L'Arezzo sbanca anche Gubbio, dove la vittoria mancava da 86 anni, e mantiene un vantaggio di sicurezza sul... Leggi anche: Festa in Romagna: 1.500 presenze e premi al dialetto Una raccolta di contenuti Museo Amaranto, il primo album di figurine dedicato alla storia dell’Arezzo CalcioArezzo, 27 aprile 2026 – Nuova iniziativa del Museo Amaranto, che coinvolgerà l'intera città e non solo. «La nostra storia ha aggiunto ieri un capitolo importantissimo con la promozione in Serie B, 22 ... lanazione.it Museo Amaranto, giovedì 16 aprile la presentazione del libro Veramente NoiArezzo, 10 aprile 2026 – Nuovo appuntamento culturale al Museo Amaranto. Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21.15, nei locali del Museo Amaranto all’interno dello stadio comunale Città di Arezzo, si ... lanazione.it