Durante il terzo turno di Roland Garros, Frances Tiafoe ha avuto una lite con un altro tennista, che si è svolta a mezzanotte. Testimoni riferiscono che uno dei due avrebbe mostrato atteggiamenti da pugile, con un giocatore che si credeva più forte. La discussione si sarebbe accesa nel backstage del torneo, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle cause o sulle conseguenze. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’incidente.

Frances Tiafoe si è reso protagonista di una portentosa rimonta al terzo turno del Roland Garros, riuscendo a riemergere dallo 0-2 contro il portoghese Jaime Faria: terzo set vinto al tie-break e poi i due parziali successivi dominati, in modo da proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione. Lo statunitense ha avuto la meglio per la seconda volta consecutiva in un incontro risolto al quinto set, ribadendo le sue eccezionali doti fisiche da maratoneta e meritandosi la qualificazione agli ottavi di finale. Il numero 19 del tabellone tornerà sulla terra rossa di Parigi nella giornata di lunedì 1° giugno, quando incrocerà il nostro Matteo Arnaldi per meritarsi l’approdo ai quarti di finale, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e l’argentino Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tiafoe-Faria, la lite di mezzanotte al Roland Garros: “Si credeva un pugile”. Chi è Ryan Garcia?

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