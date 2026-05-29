Durante il torneo di Roland Garros, un tennista ha denunciato il furto di una racchetta, chiedendo se potesse riaverla e offrendo in cambio due biglietti. Successivamente, la racchetta è stata ritrovata. Nel corso della manifestazione, il giocatore ha vinto una partita lunga più di quattro ore e mezza contro un avversario polacco, con un risultato in cinque set, e ha festeggiato con i tifosi, abbracciandoli e saltando sul campo.

L’euforia per aver sconfitto il polacco Hubert Hurkacz in cinque set, dopo più di 4 ore e mezza di partita, l’esultanza con un gran numero di tifori euforici per il suo successo al Roland-Garros, l’abbraccio ai fan saltando per tutto il campo. Poi la scoperta: “Mi hanno rubato la racchetta”. Ha dell’incredibile quanto successo a Frances Tiafoe ieri, giovedì 28 maggio, dopo il trionfo al secondo turno dello Slam parigino contro Hurkacz. In mezzo al caldo incredibile che ha messo ko Jannik Sinner, Tiafoe ha avuto la meglio su Hurkacz in un incontro faticosissimo durato 4 ore e 43 minuti. Poco dopo aver salutato Hurkacz con una stretta di mano e aver stretto la mano al giudice di sedia, Tiafoe si è strappato la maglietta e ha urlato per la felicità in mezzo al pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tiafoe denuncia il furto di una racchetta al Roland Garros “Posso riaverla? Ti regalo due biglietti”. Poi la ritrova

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