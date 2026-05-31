Roland Garros rissa sfiorata tra Tiafoe e Faria | Ti credi un duro?

Durante una partita di Roland Garros, si è verificata una discussione tra Frances Tiafoe e un avversario, che ha rischiato di sfociare in rissa. L’alterco è avvenuto dopo alcuni scambi, con Tiafoe che ha rivolto insulti all’altro giocatore, chiedendogli se si credesse un duro. La situazione è stata placata dall’intervento degli ufficiali di gara. Non sono stati riportati feriti o squalifiche.

(Adnkronos) – Rissa sfiorata al Roland Garros 2026. Nella partita di ieri tra Frances Tiafoe e Jaime Faria, terminata con la vittoria dell'americano, volato così agli ottavi di finale dello Slam di Parigi dove troverà Matteo Arnaldi, non sono mancati i momenti di tensione, culminati anche in un faccia a faccia piuttosto acceso tra i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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