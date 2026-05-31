Dopo la sconfitta in finale, la squadra di Oklahoma City si trova a riflettere sul futuro. Holmgren, giovane promessa, ha un contratto molto remunerativo, mentre Dort si interroga sul proprio ruolo e sul valore del suo contratto a lungo termine. La squadra sta valutando i limiti di personalità e le decisioni da prendere per la prossima stagione, con alcune incertezze sui contratti e sui ruoli dei giocatori chiave.

“Sono stati la squadra migliore, stavolta”. I playoff di Oklahoma City sono finiti così, con l’ammissione onesta di Shai Gilgeous-Alexander, il loro miglior giocatore, l’Mvp Nba del 2026, dopo la sconfitta di Gara 7 nella finale dell’Ovest. Tutto vero, nel senso che San Antonio aveva già sconfitto quattro volte su cinque i Thunder in stagione regolare e li ha battuti a domicilio, in Oklahoma, quando contava di più, alla “bella”. Però le aspettative erano diverse e più ambiziose. Di titolo, per il secondo anno di fila, a maggior ragione dopo il doppio 4-0 rifilato a Phoenix e Los Angeles Lakers ai primi due turni di playoff. E invece si è fatto tardi presto, d’improvviso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thunder, che fare dopo la finale persa? Holmgren guadagna troppo, Dort il dubbio

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