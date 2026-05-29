New York in finale dopo 27 anni Spurs-Thunder | perché Vassell e Holmgren sono due fattori | NBA Freestyle
New York ha raggiunto la finale NBA dopo 27 anni, l’ultima nel 1996. La serie di semifinali ha visto i Knicks superare una sfida contro una squadra che includeva giocatori come Vassell e Holmgren, considerati fattori chiave. La sfida tra Spurs e Thunder ha evidenziato le prestazioni di questi due atleti, contribuendo alla qualificazione dei Knicks. La finale arriva dopo un lungo periodo di assenza, con ricordi ancora vivi della finale del 1994 persa contro gli Houston Rockets.
Knicks in finale dopo 27 anni. Giugno 1999. Più di un’epoca fa. Bruciava ancora sulla pelle di New York il ricordo della finale del 1994 persa a gara 7 contro gli Houston Rockets del miglior Hakeem Olajuwon della storia. Patrick Ewing (infortunato e sfortunato) non era più nel picco di carriera, ma rimaneva uno dei più raffinati centri tiratori della storia dal post alto. C’era un Latrell Sprewell arrivato da Golden State dopo aver tentato di strangolare l’allora coach PJ Carlesimo. Le esplosive stagioni iniziali della sua carriera erano alle spalle, ma la guardia dei Knicks rimaneva un realizzatore in avvicinamento micidiale, con una buona mano e gran senso del canestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
The New York Knicks return to the NBA Finals after winning the Eastern Conference Finals
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