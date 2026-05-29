Notizia in breve

New York ha raggiunto la finale NBA dopo 27 anni, l’ultima nel 1996. La serie di semifinali ha visto i Knicks superare una sfida contro una squadra che includeva giocatori come Vassell e Holmgren, considerati fattori chiave. La sfida tra Spurs e Thunder ha evidenziato le prestazioni di questi due atleti, contribuendo alla qualificazione dei Knicks. La finale arriva dopo un lungo periodo di assenza, con ricordi ancora vivi della finale del 1994 persa contro gli Houston Rockets.