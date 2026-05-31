Thierry Henry saluta la grande stagione dell’Arsenal nonostante il dolore della Champions League
Thierry Henry ha commentato la stagione dell'Arsenal, definendola “grande” nonostante la sconfitta ai rigori contro il Paris Saint-Germain in finale di Champions League. La partita si è conclusa con il pareggio e la vittoria ai rigori per il PSG, lasciando i Gunners fuori dalla competizione. Henry ha espresso apprezzamento per il percorso della squadra e per il risultato complessivo della stagione. La finale si è disputata ieri sera, al termine di un match combattuto e molto equilibrato.
2026-05-31 13:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La leggenda dell’Arsenal Thierry Henry ha difeso la sua ex squadra dopo essere stata battuta ai rigori dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Il miglior marcatore di tutti i tempi dei Gunners ha deciso di concentrarsi sugli aspetti positivi dopo che i londinesi del nord non sono riusciti a realizzare quello che sarebbe stato il primo trionfo in assoluto nella competizione europea per club d’élite. “Alla gente non piace accettare il fallimento, e questo non è un fallimento, quella è una grande stagione per l’Arsenal Football Club”, ha detto il francese a CBS Sports. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
THIERRY HENRY REACTS TO ARSENAL AMAZING RUN AS THEY ARE CROWNED CHAMPIONS OF THE PREMIER LEAGUE
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