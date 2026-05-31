Thierry Henry ha commentato la stagione dell'Arsenal, definendola “grande” nonostante la sconfitta ai rigori contro il Paris Saint-Germain in finale di Champions League. La partita si è conclusa con il pareggio e la vittoria ai rigori per il PSG, lasciando i Gunners fuori dalla competizione. Henry ha espresso apprezzamento per il percorso della squadra e per il risultato complessivo della stagione. La finale si è disputata ieri sera, al termine di un match combattuto e molto equilibrato.

2026-05-31 13:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La leggenda dell’Arsenal Thierry Henry ha difeso la sua ex squadra dopo essere stata battuta ai rigori dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Il miglior marcatore di tutti i tempi dei Gunners ha deciso di concentrarsi sugli aspetti positivi dopo che i londinesi del nord non sono riusciti a realizzare quello che sarebbe stato il primo trionfo in assoluto nella competizione europea per club d’élite. “Alla gente non piace accettare il fallimento, e questo non è un fallimento, quella è una grande stagione per l’Arsenal Football Club”, ha detto il francese a CBS Sports. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Thierry Henry saluta la “grande stagione” dell’Arsenal nonostante il dolore della Champions League

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THIERRY HENRY REACTS TO ARSENAL AMAZING RUN AS THEY ARE CROWNED CHAMPIONS OF THE PREMIER LEAGUE

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