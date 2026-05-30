Il PSG vince la Champions League ai rigori! L’Arsenal tra lacrime e dolore

La partita tra PSG e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1, portando la sfida ai rigori. Havertz ha segnato per l’Arsenal nel primo tempo, mentre Dembelé ha realizzato il rigore decisivo per il PSG nella ripresa. La vittoria del club francese è arrivata dopo la serie di rigori. L’Arsenal ha lasciato il campo con il dolore della sconfitta.

20:45: SI VA AI RIGORI! La vincitrice della Champions League sarà decisa ai rigori. PSG e Arsenal chiudono sul punteggio di 1-1: Havertz nel primo tempo, poi Dembelè dal dischetto nella seconda frazione. Dopo 120 minuti di equilibrio totale, è tempo della lotteria. 20:02: 1-1 AI REGOLAMENTARI! 90 minuti non sono bastati per decretare un vincitore in questa finale di Champions League. PSG e Arsenal vanno ai supplementari. 19.35: IL PSG LA PAREGGIA! Il Paris Saint-Germain rientra in partita nel momento più delicato. Dopo il vantaggio iniziale dell’Arsenal firmato da Kai Havertz, i francesi conquistano un calcio di rigore e affidano il pallone a Ousmane Dembélé. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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PSG vince la Champions League ai rigori contro ARSENAL

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