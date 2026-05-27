La partita tra PSG e Arsenal si svolgerà in esclusiva su Sky, rappresentando l’ultimo incontro della stagione di Champions League. La competizione ha visto finora gol spettacolari, colpi di scena e sfide memorabili che hanno caratterizzato le fasi finali. La sfida tra le due squadre sarà trasmessa integralmente sulla piattaforma televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire in diretta l’evento conclusivo del torneo.

Le notti che fanno battere il cuore?? La UEFA Champions League torna con emozioni uniche: gol spettacolari, colpi di scena e sfide leggendarie che restano nella storia del calcio. È l’ ultimo atto, la notte che decide tutto? La finale di UEFA Champions League mette di fronte Paris Saint-Germain e Arsenal FC in una sfida destinata a entrare nella storia. A raccontare questa notte unica è Federica Masolin, nella copertina degli studi Champions di Sky Sport,? Un evento che unisce spettacolo, tensione e talento puro, proprio come un grande film. Dalle magie dei campioni come Vinícius Júnior alle grandi sfide tra top club come Paris Saint-Germain e Arsenal FC, ogni partita è uno spettacolo senza copione, Qui non ci sono effetti speciali: solo talento puro e notti indimenticabili, Appuntamento sabato 30 maggio dalle 16. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Champions League PSG - Arsenal, SOLO su Sky l'ultimo ciak della stagione

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