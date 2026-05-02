Ponte del Primo Maggio in riva al Lago sboccia La Notte del Tulipano | carri allegorici e musica

Per il ponte del Primo Maggio, si tiene sul lungolago una nuova edizione de “La Notte del Tulipano”, evento che torna dopo 56 anni con una location diversa rispetto al passato. La manifestazione prevede una sfilata di carri allegorici decorati con petali di tulipani veri, quest’anno ispirati ai cartoni animati. La serata include anche spettacoli musicali e un allestimento di luci, attirando numerosi partecipanti e visitatori lungo il lungolago.

Torna “La notte del Tulipano” ma dopo 56 edizioni si sposta, questa sera 2 maggio, sul lungolago: sarà un grande show con i carri allegorici interamente rivestiti di veri petali di tulipani e quest’anno dedicati ai Cartoon ancora una volta a farla da padroni, attraverso una parata ricca di luci e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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