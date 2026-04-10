A Casola Valsenio la Festa di Primavera e dei carri allegorici

A Casola Valsenio si svolge la Festa di Primavera e dei Carri di Pensiero, un evento che si ripete con l’arrivo della bella stagione. La manifestazione propone carri allegorici e momenti di animazione lungo le strade del paese. La festa richiama visitatori da diverse zone, attirando persone di tutte le età. La giornata si svolge tra sfilate, musica e colorate decorazioni, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Con l’arrivo della bella stagione torna a Casola Valsenio la suggestiva Festa di Primavera e dei Carri di Pensiero, uno degli appuntamenti più caratteristici del territorio. Due le date da segnare in agenda: sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio, per una doppia giornata di eventi tra spettacolo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Festa di Carnevale. Sfilata dei Carri allegoriciUMBERTIDE Carri allegorici, maschere e spettacolo: tutto è pronto per il Carnevale. Casola Valsenio, qui c’è un Consiglio senza opposizioniIn ottanta anni di vita amministrativa è la prima volta che nel consiglio comunale di Casola Valsenio non è presente la minoranza di opposizione... Temi più discussi: Casola Valsenio. Nella processione del Venerdì Santo i quadri viventi dedicati alla pace; Poste Italiane: nuovamente disponibile nella versione Polis l'ufficio postale di Casola Valsenio; Esperienze di primavera al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, dal 6 aprile; Post alluvione, interventi di ripristino degli acquedotti rurali a Brisighella, Casola Valsenio, Modigliana e Tredozio. Ripristino acquedotti rurali in Romagna: interventi a Brisighella, Casola Valsenio, Modigliana e TredozioSull’Appennino romagnolo prosegue il percorso di ricostruzione delle infrastrutture idriche rurali, dopo gli eventi calamitosi legati alle frane e ... ravennanotizie.it Casola Valsenio, lavori per il ripristino di tre acquedotti ruraliI lavori riguardano gli acquedotti Renzuno, Fontanelle e Sassuolo-Pagnano, danneggiati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 ... ilnuovodiario.com Riapertura Ufficio Postale di Casola Valsenio Si comunica che, a seguito del completamento dei lavori legati al Progetto Polis, si procede alla riapertura dell’Ufficio Postale di Casola Valsenio. Sono in corso le ultime attività propedeutiche alla riapertura: - facebook.com facebook