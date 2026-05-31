TFA sostegno XI ciclo | sovrannumerari cicli precedenti hanno diritto al percorso anche per la secondaria secondo grado

Il Ministero dell’Università e della Ricerca attende il decreto che definirà la distribuzione di 30 posti per il XI ciclo del TFA sostegno. La ripartizione si baserà sulle richieste inviate dagli atenei entro il 7 maggio. I sovrannumerari di cicli precedenti, anche per la scuola secondaria di secondo grado, avranno diritto a partecipare al percorso di formazione. La decisione riguarda il modo in cui verranno assegnati i posti disponibili.

TFA sostegno XI ciclo: si attende il decreto del MUR che, sulla base delle istanze presentate dagli Atenei entro lo scorso 7 maggio, stabilirà come distribuire i 30.000 posti a disposizione. Il Ministero specifica che, per l’anno accademico 202526, il fabbisogno stimato di nuovi specializzati per le attività didattiche di sostegno per la scuola secondaria di II grado è pari a zero, tuttavia le Università hanno richiesto posti anche per questo specifico grado. La richiesta di specializzazione in ogni caso non è strettamente legata alla spendibilità immediata del titolo. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92 dell’8 febbraio 2019, sono ammessi in soprannumero coloro che: a. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

TFA sostegno XI ciclo, le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado: ecco dove [AGGIORNATO]Le università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il XI ciclo del TFA sostegno, includendo anche le classi di concorso per la scuola...

TFA sostegno XI ciclo, le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado: ecco dove. Le pagine già attiveLe Università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il TFA sostegno XI ciclo, includendo anche le posizioni per la secondaria di...

Temi più discussi: Concorso TFA Sostegno 2026: cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso 30.241 posti ufficiali - Richiesti anche posti anche per la secondaria di II grado; TFA sostegno XI ciclo, nuove pagine delle Università [AGGIORNATO]; Tfa sostegno secondaria 2026: requisiti e prove; TFA Sostegno XI ciclo: oltre 30mila posti autorizzati dal MUR.

TFA sostegno XI ciclo: cresce l'attesa per l'attivazione del percorso ordinario del percorso di specializzazione per le attività di sostegno. Ecco gli avvisi, in aggiornamento, delle Università. Come avevamo previsto, alcune Università hanno richiesto po… x.com

TFA sostegno XI ciclo, nuove pagine delle Università [AGGIORNATO]TFA sostegno XI ciclo: Ecco gli avvisi Università per i posti utili, anche per la secondaria di II grado. Come diventare insegnante. orizzontescuola.it

TFA sostegno XI ciclo, in attesa dei bandi focus sui requisiti di accessoTFA sostegno ordinario: si è in attesa dei bandi per l’XI ciclo. Così come stabilito dalla Nota Ministeriale n. 4660 del 14 aprile 2026, 30.241 sono i posti stabiliti come fabbisogno complessivo. Entr ... orizzontescuola.it