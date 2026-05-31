Al Mugello, proprietà della Ferrari, si sono svolti test e rievocazioni, confermando la pista come luogo di grande tradizione per il marchio. La pista ospita regolarmente eventi di alto livello, inclusa la Formula Uno, che porta sensazioni intense e coinvolgenti. Nonostante si guardi anche al futuro, il presente vede il circuito come un punto di riferimento per le attività sportive e celebrative del brand.

Il presente e il passato. Poi, certo, magari in qualche modo ci sarà da interpretare, sognare e vedere quello che accadrà in futuro, ma di sicuro il Mugello, salotto bello e buono marchiato (è di sua proprietà) Ferrari, è una pista dove anche la Formula Uno si regala e regala sensazioni forti. E importanti. Già, perché sul tracciato toscano, proprio come è stato qualche settimana fa, la Ferrari e comunque gran parte del mondo dei bolidi della F1, transita per test e prove (spesso segreti o magari a porte chiuse) legati allo sviluppo, alle correzioni e a tutto quello c’è e si può fare per migliorare la prestazione. Hamilton considera il Mugello la pista giusta, la migliore per ‘settare’ la macchina, per valutarne l’aerodinamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Test e rievocazioni, qui la Ferrari è di casa

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