In vista del Gran Premio del Canada, la Ferrari si prepara a mettere alla prova il nuovo pacchetto aerodinamico durante le qualifiche e la gara a Montreal. Tra le modifiche alla gestione energetica e l’aggiornamento dell’ala, questa competizione rappresenta il primo confronto diretto per valutare l’efficacia delle novità introdotte. La squadra ha svolto diverse sessioni di test nei giorni precedenti, concentrandosi soprattutto sull’ottimizzazione delle prestazioni in condizioni di gara.

La Ferrari ha introdotto a Miami un ampio pacchetto evolutivo a livello aerodinamico composto da undici distinti elementi, di cui l’ala posteriore Macarena costituiva quello più evidente e sicuramente al centro della curiosità dell’intero paddock per valutarne l’efficacia. Il weekend in Florida ha, da un lato, permesso di vedere alcuni progressi a livello di bilanciamento aerodinamico della SF-26 sul tracciato che si snodava intorno al Hard Rock Stadium, ma nello stesso tempo non ha fornito riferimenti solidi per poter trarre effettive conclusioni su quanto l’intero pacchetto fosse stato efficace. Il dato oggettivo ha soprattutto... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, a Montreal prova del 9 per la macarena: test verità sul nuovo pacchetto aerodinamico

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FERRARI, CHE SORPRESA A MONZA! I DATI SUL NUOVO PACCHETTO

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