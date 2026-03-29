Mercedes respinge la proposta Ferrari per il test di F1 di aprile dopo le cancellazioni

Mercedes ha rifiutato la proposta di Ferrari di organizzare un test in-season a Monza ad aprile, dopo che le sessioni di prova sono state cancellate. La casa automobilistica tedesca ha comunicato ufficialmente il proprio rifiuto alla richiesta della scuderia italiana. La proposta di Ferrari riguardava uno specifico test di Formula 1 in quella data, ma non è stata accettata da Mercedes.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ferrari ha presentato una proposta alla FIA per un test in-season congiunto a Monza, mirando a sfruttare la pausa nel calendario del 2026, creata dalle cancellazioni delle gare di F1 in Bahrain e Arabia Saudita. Il calendario di F1 prevede una pausa di un mese dopo il Gran Premio del Giappone di questo fine settimana, con le squadre pronte a tornare in pista per il Gran Premio di Miami, in programma dal 1 al 3 maggio. Le gare in Bahrain e Arabia Saudita sono state annullate a causa di preoccupazioni persistenti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mercedes respinge la proposta Ferrari per il test di F1 di aprile dopo le cancellazioni. Articoli correlati F1, la griglia di partenza del Mondiale 2026 dopo i Test: Mercedes più pronta, Ferrari vera rivale?Dal 6 all’8 marzo il Mondiale di Formula 1 2026 prenderà il via dal circuito di Melbourne, in Australia. Leggi anche: La Mercedes vola a Barcellona, Kimi Antonelli il più veloce nei test di F1: la Ferrari sta a guardare Aggiornamenti e notizie su Mercedes respinge Discussioni sull' argomento L'Iran respinge la proposta USA; Genco Shipping & Trading: il consiglio respinge la proposta indicativa di Diana; Morte del maresciallo Lombardo, il gip respinge la richiesta di archiviare l’inchiesta; L’Iran riapre (a pagamento) lo stretto di Hormuz. Trump: Abbiamo vinto la guerra, Teheran vuole un accordo. Hamas respinge il disarmo, così Gaza non avrà mai pace L’attenzione spostata sulla guerra al regime iraniano è la manna delle soldataglie di Hamas che si riorganizzano contando su quegli occhi chiusi della comunità mondiale. Le Ragioni di Israele - https:// - facebook.com facebook Milano, niente controllo giudiziario per Paul&Shark e Aspesi: il gip respinge la richiesta della Procura x.com