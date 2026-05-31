Tessera sanitaria smarrita del figlio minore | come richiedere il duplicato
Per richiedere il duplicato della tessera sanitaria smarrita di un minore, il genitore può accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, previa abilitazione a operare per conto del minore. La procedura consente di ottenere il nuovo documento senza recarsi fisicamente in ufficio. Per completare la richiesta, è necessario effettuare l’accesso con le credenziali e seguire le istruzioni specifiche del portale. Non sono richiesti altri documenti, ma è necessario che il genitore abbia ottenuto l’abilitazione all’accesso per conto del minore.
Il genitore può utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle Entrate dopo l’abilitazione a operare per conto del minore. In alternativa, è possibile presentare il modello AA48 via Pec o presso un ufficio territoriale. Come richiedere il duplicato della tessera sanitaria smarrita di un figlio minorenne? A chiarirlo è la rubrica La Posta di FiscoOggi, rispondendo al quesito di una lettrice che chiede informazioni per la figlia di 10 anni. Il genitore di un minore regolarmente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale può richiedere il duplicato della tessera sanitaria utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area riservata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Duplicato Tessera Sanitaria: Come Richiederlo Online (Furto, Smarrimento o Deterioramento)
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