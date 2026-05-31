Tessera sanitaria smarrita del figlio minore | come richiedere il duplicato

Notizia in breve

Per richiedere il duplicato della tessera sanitaria smarrita di un minore, il genitore può accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, previa abilitazione a operare per conto del minore. La procedura consente di ottenere il nuovo documento senza recarsi fisicamente in ufficio. Per completare la richiesta, è necessario effettuare l’accesso con le credenziali e seguire le istruzioni specifiche del portale. Non sono richiesti altri documenti, ma è necessario che il genitore abbia ottenuto l’abilitazione all’accesso per conto del minore.