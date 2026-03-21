Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e gli italiani si preparano a partecipare. Per votare è necessario avere la tessera elettorale valida, che può essere richiesta presso gli uffici comunali o i punti dedicati. In caso di tessera esaurita, smarrita o deteriorata, bisogna recarsi agli stessi uffici per richiederne una nuova o procedere con eventuali aggiornamenti.

Si avvicina un giorno importante per gli italiani. Un giorno in cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi su un quesito di altissima rilevanza: il referendum sulla riforma della giustizia. Per poter partecipare alla consultazione sarà però necessaria la tessera elettorale, ovviamente accompagnata da un documento di identità valido. Cosa fare nel caso in cui fossimo sprovvisti di tessera? O se questa risultasse esaurita (tutti gli spazi occupati da votazioni precedenti) oppure danneggiata? Questo è il momento di controllare che tutto sia in regola. C'è infatti ancora tempo. Gli uffici elettorali dei Comuni rimangono aperti anche nel giorno del voto, e possono rilasciare una nuova tessera elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum: dove richiedere la tessera elettorale e cosa fare nel caso risulti esaurita, smarrita o deteriorata

Articoli correlati

Referendum 22-23 marzo, più di 290mila bolognesi al voto. Tessera elettorale, cosa c’è da sapereBologna, 19 marzo 2026 – Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Referendum a Perugia, apertura straordinaria Ufficio Elettorale: come ritirare o delegare per la tesseraIn vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo si ricorda che per poter votare, l'elettore deve essere identificato attraverso la carta...

Una selezione di notizie su Referendum dove richiedere la tessera...

Temi più discussi: Tessera elettorale persa o scaduta, come fare per averne una nuova; Referendum 2026: tutte le informazioni utili per il voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo; Aperture straordinarie ufficio Elettorale e risultati Referendum; Dove ritirare a Roma la tessera elettorale per il referendum del 22 e 23 marzo 2026.

Referendum sulla giustizia, guida al voto di domani e lunedì: orari e temiUltime ore prima del Referendum sulla Giustizia che si terrà domani, domenica 22 e dopodomani, lunedì 23 marzo. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo ... primocanale.it

Ecco dove richiedere la tessera elettoraleUffici aperti oggi, domani e lunedì per chi fosse senza documenti ... msn.com

La storia della famiglia del bosco non c’entra nulla col referendum. Ce ne parla @giotrinchella de Il Fatto Quotidiano. #DentroIlFatto #ilfattoquotidiano facebook

Salvini rompe subito il silenzio elettorale sul Referendum: sui social posta un grande "Sì" x.com