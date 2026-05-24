Agrigentini in coda all' ufficio Elettorale per avere il duplicato della tessera

Gli abitanti di Agrigento si sono radunati davanti all’ufficio Elettorale di piazza Gallo in attesa di ottenere il duplicato o di rinnovare la tessera elettorale. La fila si è formata per le operazioni di rilascio e sostituzione dei documenti necessari per poter votare. La presenza di numerosi cittadini indica un’alta richiesta di servizi di aggiornamento delle tessere elettorali in vista delle prossime consultazioni.

Agrigentini in coda all’ufficio Elettorale di piazza Gallo per il rinnovo o la richiesta del duplicato della tessera elettorale. In tanti, nonostante l'ufficio sia stato aperto anche venerdì e ieri, stamattina si stanno recando negli uffici distaccati di Palazzo dei Giganti. E si è già formata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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