Un giovane di 33 anni è stato accoltellato e rapinato in piazza Verdi a Bologna, all’alba di ieri. Due uomini sono stati coinvolti nell’aggressione e nella rapina. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio e ha ricevuto assistenza medica sul posto. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. La zona universitaria è stata teatro di episodi di violenza anche in passato.

Bologna, 1 giugno 2026 – Ancora violenza in zona universitaria. Ieri mattina all’alba si è consumata una brutta rapina ai danni di un ragazzo di 33 anni. La vittima, di origini marocchine, si trovava in piazza Verdi quando è stato avvicinato da due ragazzi, che gli hanno intimato di consegnargli quello che aveva. Un’aggressione che sarebbe avvenuta in modo fulmineo, dai contorni però ancora tutti da chiarire. Il ragazzo è rimasto ferito a un braccio, per fortuna in modo lieve. Il fatto è accaduto attorno alle 5 di ieri: in due avrebbero bloccato il 33enne e poi l’avrebbero costretto a dare loro tutto quello che aveva: la collana, il telefono cellulare e un paio di occhiali, per un valore complessivo di circa 250 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terrore in piazza Verdi a Bologna: giovane accoltellato e rapinato. “Erano in due”

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