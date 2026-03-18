Due ragazzi di 17 anni, provenienti dalla Tunisia e dal Burkina Faso, sono stati denunciati dopo aver rapinato e picchiato un ragazzino di 14 anni in un parco pubblico di Lecco. Secondo quanto riferito, i due giovani hanno aggredito la vittima in tre contro uno, armati con un coltello, e si sono impossessati della felpa e del power bank.

Lecco, 18 marzo 2026 – In due più grandi contro uno. E con in tasca un coltello. Due stranieri di 17 anni originari della Tunisia e del Burkina Faso hanno rapinato un 14enne in un parco pubblico di Lecco. Sono stati entrambi denunciati ai magistrati della procura del tribunale per i minorenni di Milano dagli agenti della squadra Mobile. Sono accusati di rapina. La rapina. È successo tutto il tardo pomeriggio del 17 gennaio scorso, un sabato, a Lecco appunto. Il ragazzino di 14 anni era con i suoi amici al parchetto. Sono arrivati i due 17enni. Avevano il cappellino calato in testa e bavero della giacca alzato fin sulla faccia. Si sono toccati le tasche, per lasciar intendere di avere un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terrore al parco a Lecco, ragazzino rapinato e picchiato per felpa e power bank: denunciati due 17enni

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