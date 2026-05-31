Un incidente mortale si è verificato sulla strada statale 115 vicino a Butera, in provincia di Caltanissetta. Un'auto e una moto si sono scontrate, causando la morte di un uomo di 33 anni che guidava la moto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Incidente mortale sulla strada statale 115 all’altezza di Butera, in provincia di Caltanissetta. Nello scontro ha perso la vita il 33enne Giovanni Candiano, che era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del 118 per prestare i soccorsi, ma l’uomo era già deceduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terribile scontro tra un'auto e una moto nel Nisseno: morto un 33enne

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