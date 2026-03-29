Roma scontro auto-moto | morto centauro 33enne

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato a Roma, provocando la morte di un uomo di 33 anni che viaggiava sulla moto. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è stato portato in ospedale per accertamenti medici. La dinamica dell’incidente e eventuali cause sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

A Roma un motociclista italiano di 33 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto in via Mestre, all'altezza di via Monselice, in zona stazione Tuscolana. Il conducente dell'automobile, un italiano di 30 anni, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale della Capitale. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, scontro auto-moto: morto centauro 33enne Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni Leggi anche: Roma: scontro tra camion e moto sull’Ardeatina, morto centauro 43enne Altri aggiornamenti su Roma scontro auto moto morto centauro... Temi più discussi: Incidente a Prati: scontro auto-moto, grave centauro; Due incidenti stradali mortali: a Roma muore un 17enne, a Milano due ventenni; Scontro auto-moto a Milano, morti due ventenni; Scontro tra due moto fuori Roma, 19enne muore sul colpo: ragazzo di 25 anni in codice rosso (indagato per omicidio stradale). Incidente tra moto e auto alla Stazione Tuscolana, morto il motociclista 33enneGrave incidente stradale vicino alla stazione Tuscolana a Roma, dove un 33enne è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto guidata da un 30enne ... fanpage.it Incidenti stradali: scontro auto-moto a Roma est, muore 52enneNel quartiere Villaggio Prenestino si è verificato ieri sera un grave incidente stradale. Le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via Fosso dell’Osa, ... radiocolonna.it Una donna è caduta dentro in un pozzo nascosto da terriccio e fogliame mentre camminava con il marito all’Interno del parco di Monte Stallonara a Roma. L’imboccatura del condotto non era segnalata. Durante la caduta si è fermata a circa 15 MT di profondit - facebook.com facebook Da New York a Roma: in migliaia in piazza per la protesta 'No Kings' contro Trump x.com