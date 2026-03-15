Terribile incidente a Gabiano scontro tra auto e moto | morto il centauro Davide Gastaldello di Settimo Torinese

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 a Gabiano, in frazione Piagera, coinvolgendo un’auto e una moto. La vittima è un uomo di 61 anni residente a Settimo Torinese, che era alla guida della moto al momento dello scontro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Davide Gastaldello, 61enne residente a Settimo Torinese, è morto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 in un terribile incidente avvenuto in frazione Piagera di Gabiano. Mentre percorreva la provinciale 1 a bordo della sua moto Bmw, all'altezza del piazzale del mercato, si è scontrato con un'auto Fiat Punto che, dalle prime ricostruzioni, proveniva da una strada secondaria. Il politrauma è stato talmente grave che i sanitari del 118 Azienda Zero non sono riusciti a salvarlo, nonostante un lungo tentativo i rianimazione. Anche la conducente della vettura, una 65enne italiana residente nel paese, è rimasta ferita in modo grave. È stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Alessandria dove i medici si sono riservati la prognosi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni Terribile incidente a Caselle Torinese: auto si ribalta in un canale, morto il conducente Davide Della GiovampaolaUn terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2026, in via Mappano a Caselle Torinese.