Il Partito Democratico in Veneto vive ore di crisi dopo le dimissioni di un membro chiave. La decisione arriva in seguito a risultati elettorali considerati insoddisfacenti e a un malcontento diffuso nelle aree locali. La situazione ha generato tensioni interne e un clima di caos all’interno del partito. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi specifici delle dimissioni o le prossime mosse dell’organizzazione.

Il Partito Democratico in Veneto affronta ore di forte tensione interna dopo una serie di risultati elettorali deludenti e un crescente malcontento nei territori. La sconfitta alle comunali di Venezia ha riacceso contrasti rimasti sotto traccia tra gruppi dirigenti e rete dei circoli, con accuse incrociate sulla gestione delle candidature e sull’organizzazione della campagna. Sul tavolo, secondo quanto riferito da fonti interne, si valutano opzioni straordinarie per la guida regionale, tra richieste di azzeramento e l’ipotesi di un percorso congressuale anticipato. Il punto di maggiore frizione è arrivato con le dimissioni di una figura di primo piano del riformismo locale, che ha formalizzato l’uscita da un incarico tematico all’interno del partito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Terremoto nel Pd, si è dimessa! Caos totale

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TERREMOTO IN ITALIA: 10 SCOSSE IN POCHE ORE. SCIAME SISMICO IN CORSO

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