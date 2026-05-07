Un episodio di violenza tra calciatori ha scosso lo spogliatoio di una squadra di calcio di alto livello. Due giocatori sono venuti alle mani durante un allenamento, con uno dei due che è stato portato in ospedale a seguito delle ferite riportate. La rissa ha generato grande sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le tensioni tra i compagni sembrano essere aumentate in un periodo già difficile per la squadra.

Il clima nello spogliatoio del Real Madrid sarebbe ormai esplosivo. La violenta lite tra Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde avrebbe infatti fatto emergere tensioni profonde all’interno della squadra, in un momento già complicatissimo sul piano sportivo e ambientale. Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla stampa spagnola, lo scontro tra i due centrocampisti non si sarebbe limitato a un semplice battibecco da allenamento. Dopo un duro confronto in campo, la situazione sarebbe degenerata fino ad arrivare quasi alle mani, con l’intervento di compagni e membri dello staff necessario per evitare conseguenze peggiori. A far scattare la scintilla sarebbe stato un intervento particolarmente duro durante la seduta di allenamento di mercoledì.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Si sono picchiati, lui in ospedale”. Follia nel calcio, botte tra compagni: caos totale, tifosi scioccati

SPRANGHE E CAZZOTTI: INCREDIBILE RISSA TRA TIFOSI DEL NAPOLI E DEL CHELSEA

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