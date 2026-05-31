terremoto in italia nuova scossa prima di cena

Una scossa di terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio, nell’area dei Campi Flegrei. La magnitudo è di 3,2 e l’epicentro si trova a circa 4 chilometri da un comune vicino. Non sono stati segnalati danni o feriti. La Protezione Civile monitora la situazione. La scossa è stata avvertita in diverse località della zona.

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio, nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, rilevato alle 18.51, è stato avvertito da numerosi residenti della zona flegrea, in particolare tra Pozzuoli e i comuni limitrofi della grande caldera vulcanica. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 1.9 ed è stata localizzata a una profondità di circa 2 chilometri. L’epicentro è stato individuato nell’area della Solfatara di Pozzuoli, uno dei punti maggiormente monitorati dagli esperti per l’attività bradisismica che interessa il territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA AVVERTITA NETTAMENTE DALLA POPOLAZIONE

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