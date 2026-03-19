Nuova scossa di terremoto a Roma | segnalazioni sui social

A Roma questa sera alle 22:40 sono stati registrati numerosi commenti sui social network riguardanti una possibile scossa di terremoto. Gli utenti hanno riportato di aver avvertito un movimento sismico nella città, generando preoccupazione tra i residenti. La notizia si diffonde rapidamente online, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura dell'evento.

Momenti di apprensione questa sera a Roma, dove numerosi utenti sui social network hanno segnalato una possibile scossa di terremoto avvertita intorno alle 22:40. Su piattaforme come X (ex Twitter), diversi post hanno iniziato a comparire quasi in contemporanea, con messaggi brevi e preoccupati: “Ma di nuovo scossa di terremoto a Roma?” “Altro #terremoto a #Roma adesso” Un utente, identificato come @IPirco, ha scritto: “5 minuti fa a Roma #terremoto”, contribuendo ad alimentare il tam tam online. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali immediate da parte degli enti di monitoraggio sismico, come l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che solitamente registra e pubblica in tempo reale eventuali eventi tellurici rilevanti. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Leggi anche: Terremoto vicino Roma: la scossa è lieve ma sale la paura sui social Terremoto in Italia, scossa avvertita poco fa: “Breve ma intensa”. Tantissime segnalazioniIn un normale pomeriggio di fine dicembre, mentre le luci delle festività ancora decorano le strade e la routine quotidiana riprende il suo ritmo... News - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 3.0, dobbiamo preoccuparci 22/11/2025 Una raccolta di contenuti su Nuova scossa Temi più discussi: Nuova scossa di terremoto a Roma: Hanno tremato tutti i vetri; Terremoto alle porte di Roma, magnitudo 2.0: epicentro tra Centocelle e Tor Vergata; Terremoto a Vico del Gargano vicino Foggia con scossa di magnitudo 3,2, sembrava una bomba; Nuova scossa di terremoto a Roma, tante segnalazioni ma nessun danno. Nuova scossa di terremoto a Roma: segnalazioni sui socialMomenti di apprensione questa sera a Roma, dove numerosi utenti sui social network hanno segnalato una possibile scossa di terremoto avvertita intorno ... funweek.it Allerta in Italia: scossa di terremoto registrata nel pomeriggio, cittadini in stradaLa Calabria torna sotto i riflettori per la sua attività sismica, richiamando l'attenzione sul territorio. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, registrata una scossa di terremoto. notizie.it Nuova scossa M2.9 nelle Marche, in atto una sequenza sismica da questa notte nella zona di Sant’Angelo in Pontano (MC) - facebook.com facebook