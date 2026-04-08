Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei magnitudo 2.3

Nel primo pomeriggio dell’8 aprile 2026, ai Campi Flegrei si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.3. Il sisma si è sviluppato a una profondità di 0,6 chilometri. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità hanno monitorato la situazione e sono state avviate verifiche sulla stabilità delle strutture nella zona.

Il sisma registrato nel primo pomeriggio dell’8 aprile 2026 ai Campi Flegrei a una profondità di 0,6 km. Possibile boato avvertito nella zona costiera. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi, 8 aprile 2026, nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato rilevato poco dopo le 14.30 con una magnitudo di 2.3 e una profondità di 0,6 chilometri, con epicentro localizzato in via Suolo San Gennaro ad Agnano. A darne comunicazione è stato il Comune di Pozzuoli attraverso una nota ufficiale: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.3 ± 0.3, localizzato nei pressi di Via Suolo San Gennaro Agnano. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 2.3 Leggi anche: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.1 ai Campi Flegrei Napoli, nuovo terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.4(Adnkronos) – Nuovo terremoto oggi giovedì 5 marzo a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. ULTIM’ORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: il sisma avvertito in diversi quartieri di Napoli; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all'alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuole; Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 7 aprile, avvertite anche a Napoli; Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfo. Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuoleIl sisma è stato registrato intorno alle 4:32 dall’Ingv, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e l’area flegrea ... dire.it Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa alle 14.38: magnitudo 2.3Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio nell’area dei Campi Flegrei. L’evento è stato rilevato alle ... ilmattino.it Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio nell’area dei Campi Flegrei. L’evento è stato rilevato alle ore 14:38 dall’Osservatorio Vesuviano ed è stato sentito distintamente dalla popolazione in diversi comuni della zona flegrea e nei quarti - facebook.com facebook Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com