Terremoto ai Campi Flegrei 31 maggio | scossa alle ore 18.51 avvertita in zona Pozzuoli

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 18.51 di ieri si è verificata una scossa di terremoto nei Campi Flegrei, con numerose segnalazioni di avvertimento in tutta l’area della grande caldera. La scossa è stata percepita chiaramente a Pozzuoli e nei comuni vicini, secondo quanto riferito da testimoni. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma l’evento ha causato preoccupazione tra la popolazione locale.

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Una scossa di terremoto è stata registrata alle 18.51 nei Campi Flegrei. Diverse le segnalazioni, avvertita in tutta l'area della grande caldera flegrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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