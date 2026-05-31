Terremoto ai Campi Flegrei 31 maggio | scossa alle ore 18.51 avvertita in zona Pozzuoli

Notizia in breve

Alle 18.51 di ieri si è verificata una scossa di terremoto nei Campi Flegrei, con numerose segnalazioni di avvertimento in tutta l’area della grande caldera. La scossa è stata percepita chiaramente a Pozzuoli e nei comuni vicini, secondo quanto riferito da testimoni. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma l’evento ha causato preoccupazione tra la popolazione locale.