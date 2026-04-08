Nuovo terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e Napoli

Alle 16.48 si è verificata una scossa di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei, con conseguente percezione nei territori di Pozzuoli e Napoli. Dal primo pomeriggio, la zona è interessata da uno sciame sismico con diverse vibrazioni registrate nelle ultime ore. Non risultano al momento danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione e hanno invitato la popolazione a mantenere la calma.

Una nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei oggi, scossa di magnitudo 2.1 alle 9,59 vicino alla Tangenziale: avvertita a Napoli Leggi anche: Scossa di terremoto magnitudo 3.5 nei Campi Flegrei avvertita anche a Napoli Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 Temi più discussi: Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfo; Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei nella notte: la più forte di magnitudo 3,3; Nuovo sciame nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3; Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico. Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliAncora un evento sismico, più intenso rispetto ai precedenti, si è registrato nei Campi Flegrei nel pomeriggio odierno, mercoledì 8 aprile. Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 16.48 ... fanpage.it Terremoto ai Campi Flegrei, tre scosse nel pomeriggio di oggi: la più intensa di magnitudo 2.3Le tre scosse sono state avvertite tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli. Il Comune di Pozzuoli ha comunicato l’inizio di un nuovo sciame sismico. fanpage.it CAMPI FLEGREI Evento sismico in area "Campi Flegrei" alle ore locali 16:48:57 (14:48:57 UTC) del giorno 08/04/2026 di magnitudo Md = 3.4 ± 0.3 , profondità 0.89 ± 0.10 km (Localizzazione RIVISTA). banca dati GOSSIP: https://buff.ly/395isUF #CampiFlegre - facebook.com facebook #Terremoto nella notte a Napoli, nell’area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse alle prime luci dell'alba di oggi: la più forte di magnitudo 3.6. Al momento solo tanta paura ma nessun danno a persone o strutture x.com