Nuovo terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e Napoli

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16.48 si è verificata una scossa di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei, con conseguente percezione nei territori di Pozzuoli e Napoli. Dal primo pomeriggio, la zona è interessata da uno sciame sismico con diverse vibrazioni registrate nelle ultime ore. Non risultano al momento danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione e hanno invitato la popolazione a mantenere la calma.

Una nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

Video Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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