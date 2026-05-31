Terremoto a Monza | caos e 12 auto distrutte nella GT World Challenge

Un terremoto ha colpito Monza, causando danni a diverse vetture durante la gara GT World Challenge. Secondo fonti ufficiali, dodici auto sono state distrutte o danneggiate nella sezione della chicane. La McLaren coinvolta ha subito danni significativi, ma le cause dell’incidente e la responsabilità sono ancora oggetto di indagine. Non sono stati comunicati dettagli sui danni alle strutture o su eventuali feriti. La gara è stata sospesa per motivi tecnici.

? Domande chiave Come ha fatto la McLaren a trasformarsi in un proiettile distruttivo?. Chi è il vero responsabile della catena di incidenti alla chicane?. Perché la manovra di Maxime Martin ha scatenato il caos totale?. Quanto costano i danni materiali alle vetture GT3 distrutte?.? In Breve Danni stimati in diversi milioni di euro per le vetture GT3 coinvolte. Maxime Martin e la manovra alla chicane Rettifilo innescano la collisione. Maro Engel e Alessio Picariello evitano il disastro tramite le aree di fuga. Guasti meccanici colpiscono la BMW 46 di Valentino Rossi e la Mercedes Verstappen. Caos e danni milionari a Monza: incidente di massa nella GT World Challenge Europe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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