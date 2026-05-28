monza torna il gt world challenge ci sono rossi sulla bmw e arthur leclerc in ferrari

Notizia in breve

A Monza torna il GT World Challenge con la quinta tappa del campionato. Tra i piloti in gara ci sono Rossi, alla guida di una BMW, e Arthur Leclerc, in Ferrari. Il circuito lombardo accoglie nuovamente questa competizione internazionale, con il pesarese tra i partecipanti. La gara si svolge nel fine settimana e coinvolge diverse scuderie e piloti provenienti da vari paesi. La competizione si svolge su un tracciato di oltre 5 chilometri.