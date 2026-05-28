Monza torna il GT World Challenge Ci sono Rossi sulla BMW e Arthur Leclerc in Ferrari
A Monza torna il GT World Challenge con la quinta tappa del campionato. Tra i piloti in gara ci sono Rossi, alla guida di una BMW, e Arthur Leclerc, in Ferrari. Il circuito lombardo accoglie nuovamente questa competizione internazionale, con il pesarese tra i partecipanti. La gara si svolge nel fine settimana e coinvolge diverse scuderie e piloti provenienti da vari paesi. La competizione si svolge su un tracciato di oltre 5 chilometri.
Il Tempio della Velocità è pronto a riaccendere i motori per un weekend ad alta tensione. L'Autodromo Nazionale di Monza ospita questo fine settimana il GT World Challenge Europe, un evento che vedrà in pista ben 57 vetture in rappresentanza di 10 costruttori. L'attesa dei tifosi è tutta per i grandi protagonisti. Riflettori puntati su Valentino Rossi, ormai veterano della categoria, che scenderà in pista con la BMW M4 GT3 EVO del team WRT. Non sarà l'unico nome altisonante: a difendere i colori della scuderia di Maranello ci sarà Arthur Leclerc, fratello del pilota di F1 Charles, al volante della Ferrari 296 GT3 EVO schierata da AF Corse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inside a GT World Challenge Race Stint | Monza | Raw GT3 Onboard (No Commentary)
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