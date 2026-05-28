In Autodromo il Gt World Challenge

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio, l’Autodromo di Monza ospiterà il Gt World Challenge Europe powered by Aws. L’evento si svolgerà sul circuito cittadino e attirerà decine di migliaia di spettatori da diverse regioni. La manifestazione prevede gare di auto sportive di alto livello e coinvolge team e piloti internazionali. La pista sarà aperta per tre giorni consecutivi, con gare e momenti di spettacolo programmati nel calendario ufficiale.