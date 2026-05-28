In Autodromo il Gt World Challenge

Da monzatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 al 31 maggio, l’Autodromo di Monza ospiterà il Gt World Challenge Europe powered by Aws. L’evento si svolgerà sul circuito cittadino e attirerà decine di migliaia di spettatori da diverse regioni. La manifestazione prevede gare di auto sportive di alto livello e coinvolge team e piloti internazionali. La pista sarà aperta per tre giorni consecutivi, con gare e momenti di spettacolo programmati nel calendario ufficiale.

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Autodromo nazionale di Monza è pronto ad accendersi. Dal 29 al 31 maggio il circuito cittadino ospiterà infatti il Gt World Challenge Europe powered by Aws, l'evento capace di richiamare decine di migliaia di appassionati da ogni dove. A contraddistinguere la manifestazione sportiva sarà la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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