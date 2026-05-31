Il cimitero di Terni si trasforma in un hub culturale con il progetto Necromantico. Le attività quotidiane subiranno modifiche, con nuovi spazi dedicati a eventi e iniziative. Due dirigenti sono stati incaricati di gestire i contratti relativi alla gestione e alle attività culturali. La trasformazione prevede l’introduzione di eventi e installazioni artistiche all’interno dell’area. La modifica delle modalità operative interesserà sia i visitatori che il personale.

? Domande chiave Come cambieranno le attività quotidiane all'interno del cimitero di Terni?. Chi sono i due dirigenti che gestiranno i nuovi contratti?. Perché il canone concessorio è stato ridotto per l'associazione Campo?. Quali tipi di laboratori e dibattiti si terranno negli spazi recuperati?.? In Breve Associazione Campo gestisce lo spazio con canone concessorio ridotto a 172 euro mensili.. Federico Nannurelli e Andrea Zaccone gestiscono i contratti attuativi e concessori del progetto.. Attività previste includono laboratori, dibattiti e talk per valorizzare il patrimonio storico locale.. L'iniziativa trasforma aree dismesse del cimitero civico in poli per la vita sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, il cimitero diventa un hub culturale: nasce il progetto Necromantico

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