Un nuovo edificio a Villa Borghese | il progetto per trasformare la Galleria in un hub culturale

È stato presentato un progetto di ampliamento per la Galleria Borghese, situata a Villa Borghese. L’intervento prevede la costruzione di nuovi ambienti destinati a migliorare gli spazi di accoglienza e la sicurezza dei visitatori. L’obiettivo è anche di ampliare l’offerta espositiva attraverso l’aggiunta di ulteriori aree dedicate all’esposizione delle opere. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento della struttura museale.

La Galleria Borghese si allarga. Con la realizzazione di nuovi spazi che dovrebbero migliorare l’accoglienza e la sicurezza dei percorsi e aumentare l’offerta espositiva.Il progetto è già stato avviato: la direttrice Francesca Cappelletti ha comunicato a Roma Capitale la sottoscrizione di un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Villa Ceresa riapre: il progetto per un polo culturale per i giovani? Cosa scoprirai Come diventerà la villa dopo anni di degrado e vandalismo? Chi gestirà concretamente il nuovo polo culturale per i giovani? Quali... Martina Franca: un milione per il nuovo hub culturale post-MafiaIl Comune di Martina Franca riceverà circa un milione di euro per trasformare un edificio precedentemente gestito dalla criminalità organizzata in un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Buonvino, misteri da risolvere a Villa Borghese; Buonvino – Misteri a Villa Borghese, le location della serie Tv svelano una meraviglia di Roma; Buonvino – Misteri a Villa Borghese: debutta su Rai 1 la nuova serie tratta dai romanzi di Walter Veltroni; Dove è stata girata Il commissario Buonvino, la serie tv con Giorgio Marchesi. Buonvino, misteri da risolvere a Villa BorgheseL’elenco è decisamente lungo, tra poliziotti, carabinieri, avvocati e procuratori. Da Salvo Montalbano ad Imma Tataranni ce n’è un vagone pieno. Eppure, la new entry Buonvino ? interpretato da Giorgio ... cittanuova.it Inizia Buonvino – Misteri a Villa Borghese: trama e anticipazioni dei primi episodiBuonvino – Misteri a Villa Borghese arriva su Rai 1 da giovedì 7 maggio 2026 in prima serata, portando sul piccolo schermo il commissario nato nei romanzi di Walter Veltroni. La nuova serie, prodotta ... bestmovie.it Bioparco di Villa Borghese (Rome) - facebook.com facebook