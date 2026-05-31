La Curva Est della Ternana ha reso noto il proprio dissenso, scendendo in piazza per manifestare. La protesta si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di tifosi e passanti. Nel frattempo, la squadra prosegue gli allenamenti con grande impegno, sotto la guida di Stefano. La società lavora su due fronti, tra le strategie sportive e le risposte alle contestazioni dei supporter.

Si continua a lavorare con grande impegno su due fronti. Per quello che vede in prima linea Stefano Bandecchi, ovvero la ripartenza dalla Serie D tramite fusione Orvietana-Ternana Futsal, si starebbe delineando la composizione societaria che non vedrebbe la presenza diretta del sindaco di Terni, ma, appare quasi certo, tra le altre quella importante di Franco Fedeli (possibile presidente). L’obiettivo è presentarsi con tutte le carte in regola al vaglio della Figc nei tempi dovuti (termine per l’iscrizione al campionato di Serie D tra l’8 e il 10 luglio). Intanto, entra nel vivo la raccolta adesioni e fondi dell’associazione “ La Ternana Siamo Noi “, iniziata venerdì al Bar Umbria (già quasi 200 tessere). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, doppio fronte. La Curva Est allo scoperto

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