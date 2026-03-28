La Curva Nord ha avviato una contestazione contro la proprietà Rizzo, affiggendo manifesti e scritte al stadio Liberati. Gli striscioni riportano la frase “Terni merita rispetto. Liberate la Ternana” e sono presenti in diverse zone dell’impianto. La protesta del gruppo organizzato prosegue senza interruzioni, con iniziative visibili durante le partite e nelle aree pubbliche.

“Terni merita rispetto. Liberate la Ternana”. Il gruppo organizzato della Curva Nord prosegue la protesta nei confronti della proprietà Rizzo. Molteplici manifesti sono stati affissi in diverse zone della città. Scritte anche ai botteghini dello stadio Liberati per esprimere il proprio dissenso e ribadire un concetto già emerso nel corso della scorsa settimana. In tutto questo contesto la proprietà non ha ancora espresso il proprio parere, dopo il giudizio di merito del Tar che ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Umbria. Silenzi che si sommano ad una nuova scadenza dietro l’angolo: entro il 16 aprile la società dovrà saldare stipendi, contributi e ritenute inerenti al bimestre gennaio-febbraio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Dura contestazione della Curva Nord: “Liberate la Ternana”. Manifesti ovunque e scritte al Liberati

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