terme di chianciano immobiliare di vita nominata nuovo liquidatore

Rosanna Di Vita è stata nominata nuovo liquidatore unico della società pubblica che possiede le Terme di Chianciano. La nomina è stata ufficializzata di recente. La società, di proprietà pubblica, gestisce le terme e ora passa sotto la guida di Di Vita. La nomina riguarda la fase di liquidazione della società. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza altre specifiche sulle motivazioni o sui tempi previsti.

Rosanna Di Vita è il nuovo liquidatore unico della società Terme di Chianciano Immobiliare, cioè della società pubblica proprietaria delle Terme di Chianciano. La figura individuata dal Comune di Chianciano Terme e dalla Regione Toscana, è già liquidatrice di Terme di Casciana Spa in liquidazione. La nomina di Di Vita arriva in seguito alla dimissioni irrevocabili del manager chiancianese Massimiliano Galli dopo un lunghissimo mandato. Casciana e Chianciano sono entrambe società termali pubbliche in liquidazione, legate a patrimoni immobiliari e a dossier complessi nei quali la fase tecnica di chiusura societaria si intreccia con il futuro degli asset termali e con il ruolo degli enti pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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