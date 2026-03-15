Autostrada A1 | stazione di Chiusi Chianciano Terme chiusa una notte

Durante la notte, la stazione di Chiusi Chianciano Terme sull'autostrada A1 sarà chiusa per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. La chiusura interessa il tratto di strada in entrambe le direzioni e durerà circa 12 ore, a partire dalle prime ore del mattino. La chiusura è stata annunciata dalle autorità competenti per consentire i lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fabro, al km 427+800 o di Valdichiana, al km 385+400. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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