Durante la penultima puntata della stagione di Domenica In, Teo Mammucari non è apparso in trasmissione, senza che fosse fornita una spiegazione ufficiale. Mara Venier non ha commentato l’assenza del conduttore, mantenendo il silenzio sulla questione. La sua assenza ha generato domande tra il pubblico, ma non sono stati comunicati dettagli riguardo alle ragioni della sua mancata partecipazione. La trasmissione è proseguita senza ulteriori interventi o spiegazioni.

La penultima puntata della stagione di Domenica In ha lasciato qualche dubbio agli spettatori. Il motivo? L’assenza ingiustificata di Teo Mammucari. Il comico, che di solito presenta sul finale il gioco telefonico “La cassaforte”, non si è presentato in studio. Al suo posto ha condotto Mara Venier insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, che non ha dato una spiegazione per l’accaduto. Domenica In, Teo Mammucari assente. E Mara Venier non dice nulla. Sta per calare il sipario su questa stagione di Domenica In, che si avvia alla puntata finale. Ma durante l’appuntamento del 24 maggio un piccolo mistero ha lasciato con non pochi dubbi il pubblico a casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, Teo Mammucari sparisce: il silenzio di Mara Venier

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