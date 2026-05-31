Tentativo di accoltellamento nel trapanese | studente non è pentito il docente non ce l’ho con lui Mercoledì Consiglio straordinario

Il 12enne che il 30 maggio ha tentato di accoltellare un insegnante in una scuola della provincia di Trapani ha dichiarato di non essere pentito. La Procura per i minorenni di Palermo ha ascoltato il ragazzo per diverse ore. L’insegnante ha riferito di non avercela con lo studente e di non aver subito danni fisici. Mercoledì si terrà un Consiglio straordinario.

La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. L’episodio è al centro di un’indagine che punta a ricostruire sia la preparazione dell’azione sia il ruolo dei contatti online del minore. Gli investigatori ritengono che il gesto fosse stato pianificato nei giorni precedenti e stanno esaminando i contenuti pubblicati sui suoi profili social. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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