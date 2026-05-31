Tentativo di accoltellamento al docente nel trapanese | studente non è pentito il docente non ce l’ho con lui Il ruolo dei social

Il 30 maggio, un ragazzino di 12 anni ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. La Procura per i minorenni di Palermo ha ascoltato il giovane per diverse ore, e lui ha dichiarato di non essere pentito e di non nutrire rancore verso il docente. Durante l’interrogatorio, il minorenne ha anche menzionato il ruolo dei social media nel suo comportamento.

La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. L’episodio è al centro di un’indagine che punta a ricostruire sia la preparazione dell’azione sia il ruolo dei contatti online del minore. Gli investigatori ritengono che il gesto fosse stato pianificato nei giorni precedenti e stanno esaminando i contenuti pubblicati sui suoi profili social. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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